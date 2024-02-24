На Херсонщину прибув російський підрозділ із темношкірих найманців

Партизани вирахували координати іноземних бійців

До тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, прибули темношкірі російські найманці. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за даними партизанів, загін прибув до міста 22 лютого. Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури. Координати: 46.626649,32.722924.

«Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів. Рашисти активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка. Мабуть, є проблеми з мотивацією у росіян воювати за «рускій мір» в Україні», – ідеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як додали в «Атеш», особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського Міжнародного легіону.

Раніше ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу.

Нагадаємо, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Також полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.