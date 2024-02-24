Партизани зафіксували десятки радянських танків у Криму
У Крим доставлено понад 30 радянських танків типу Т-62
Партизани зафіксували прибуття великої кількості танків росіян на залізничній станції у тимчасово окупованій Євпаторії. Про це повідомляє Telegram партизанського руху «Атеш».
Зазначається, що успішні дії ЗСУ на фронті змушують росіян розконсервувати свої резерви.
«Наші агенти спостерігали за розвантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Після розвантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляє «Атеш», це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і були зняті з озброєння в Росії.
Партизани додали, що відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць РФ.
Нагадаємо, українські партизани виявили розміщення окупантів у тимчасово окупованому Криму, у селі Красносільське, Чорноморського району.
Раніше партизани зафіксували прибуття «вагнерівців» у Джанкой. Також партизани зафіксували в Криму техніку РФ для перекидання на фронт.
Коментарі — 0