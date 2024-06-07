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На Хмельниччині депутатка зливала дані ворогу про військових: стали відомі нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Хмельниччині депутатка зливала дані ворогу про військових: стали відомі нові деталі
Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку
фото: пресслужба СБУ

Ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ

Служби безпеки України підтвердила інформацію «Главкома» про затримання на Хмельниччині членів сім’ї, яких завербував співробітник Федеральної служби безпеки Росії. У відомстві уточнили, що ворожою агенткою виявилася депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років.

Як зазначається, вони намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто. 

Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала «потрібні» об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google.

Здобуту інформацію депутатка-зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного «звіту» направляла месенджером своєму куратору з ФСБ.

Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала «потрібні» об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google
Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала «потрібні» об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google

За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії.  Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони. Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).  Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Як раніше повідомляв «Главком», наприкінці лютого підозрювані, за завданням співробітника ФСБ, побували на блок-пості при в’їзді до села Скала-Подільська Тернопільської області. Вони передали росіянину, що блок-пост чистий: немає ані військових, ані поліцейських. За вказану інформацію на банківську картку доньки жінки надійшло 5 тис. грн винагороди.

У березні-квітні сім’я виконала ще одне спецзавдання куратора ФСБ: повідомила дані (фотографії із зазначенням координат на супутниковій карті Google maps) про місцеперебування, склад та озброєння мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ на території Кам’янець-Подільського району. Підозрювані на власному автомобілі виїжджали до місця, де дислокувалися військові. Потім усю інформацію відправили через російську соцмережу «Одноклассники». На цій «місії» заробили ще 5 тис. грн.

Згодом співробітник ФСБ дав нове доручення: сфотографувати військову частину, яка дислокується на території колишньої артбази. Плюс підозрювані й надалі мали стежити за переміщенням мобільних вогневих груп, які прикривають небо від ворожих дронів та ракет. За що представник іноземних спецслужб перерахував їм на картку ще 10 тис. грн.

Теги: Хмельниччина СБУ

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