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На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
На виконанні спецзавдань від ФСБ підозрювані заробили 20 тис. грн
фото: depositphotos.com

Досудове розслідування відкрито за статею «державна зрада»

Хмельницький міськрайонний суд арештував членів сім’ї, яких «завербував» співробітник Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, у середині лютого 2024 року троє мешканців Кам’янець-Подільського району, які підозрюються у державній зраді, встановили зв’язок через Telegram і «Одноклассники» з представником ФСБ на ім’я Александр. Чоловік запропонував за грошову винагороду збирати відомості про місця розташування військовослужбовців Збройних сил України. У свою чергу матір, її син та донька погодилися на цю пропозицію.

Наприкінці лютого підозрювані, за завданням співробітника ФСБ, побували на блок-пості при в’їзді до села Скала-Подільська Тернопільської області. Вони передали росіянину, що блок-пост чистий: немає ані військових, ані поліцейських. За вказану інформацію на банківську картку доньки жінки надійшло 5 тис. грн винагороди.

У березні-квітні сім’я виконала ще одне спецзавдання куратора ФСБ: повідомила дані (фотографії із зазначенням координат на супутниковій карті Google maps) про місцеперебування, склад та озброєння мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ на території Кам’янець-Подільського району. Підозрювані на власному автомобілі виїжджали до місця, де дислокувалися військові. Потім усю інформацію відправили через російську соцмережу «Одноклассники». На цій «місії» заробили ще 5 тис. грн.

Згодом співробітник ФСБ дав нове доручення: сфотографувати військову частину, яка дислокується на території колишньої артбази. Плюс підозрювані й надалі мали стежити за переміщенням мобільних вогневих груп, які прикривають небо від ворожих дронів та ракет. За що представник іноземних спецслужб перерахував їм на картку ще 10 тис. грн.

24 травня Служба безпеки України викрила злочинну групу «на гарячому» – вони якраз здійснювали об’їзд пунктів розташування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ. Наразі суд наклав арешт на майно підозрюваних.

У разі доведення вини сім’ї підозрюваних їм загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів ФСБ РФ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. У результаті спецоперації «на гарячому» затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.

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Теги: СБУ ФСБ війна шпигун державна зрада #stoprussia

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Кримінал

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