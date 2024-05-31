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Ураження нафтового термінала в районі порту «Кавказ»: з'явилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ураження нафтового термінала в районі порту «Кавказ»: з'явилися нові деталі
Дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів
фото з відкритих джерел

Сили оборони спільно зі Службою безпеки завдали комплексного удару по енергетиці та запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела.

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
фото: Telegram/Кримський вітер
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
фото: Telegram/Кримський вітер

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото: російські ЗМІ
Україна атакувала Керченську поромну переправу
Україна атакувала Керченську поромну переправу
фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Теги: росія СБУ енергетика ЗСУ Крим нафта

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