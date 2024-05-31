Ураження нафтового термінала в районі порту «Кавказ»: з'явилися нові деталі

Сили оборони спільно зі Службою безпеки завдали комплексного удару по енергетиці та запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела.

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа.

Нафтобаза на Кубані🔥 - максимально наближена до окуповаого Криму pic.twitter.com/x23mnrDa96 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 31, 2024

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ фото: Telegram/Кримський вітер

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун» фото: Telegram/Кримський вітер

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі фото: російські ЗМІ

Україна атакувала Керченську поромну переправу фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.