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СБУ затримала блогерів, які під час стрімів «зливали» позиції ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
СБУ затримала блогерів, які під час стрімів «зливали» позиції ЗСУ
фото пресцентр СБУ

Блогери знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів

Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні.  

Як повідомляє пресслужба відомства, вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів.

«Цей деструктивний контент масово «підхоплювали» російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії. Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми
фото пресцентр СБУ

Так, за повідомленням СБУ, затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів.

За допомогою мережі він «розганяв» кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

Третій фігурант – мешканець столиці, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Ще двоє зловмисників з Київщини «зливали» місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій
Під час обшуків у помешканнях підозрюваних виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій
фото пресцентр СБУ

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів у Києві, а також в Бучанському, Білоцерківському та Фастівському районах області виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували координати для масованих ударів ворога по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Цілями ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Також СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки. Банда торгувала зброєю у різних регіонах Україн. 

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно «моніторили» спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції».

До слова, у Харкові правоохоронці затримали колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми. Про це повідомляє пресслужбу СБУ. https://glavcom.ua/country/incidents/zbirala-materiali-dlja-tok-shou-skabjejevoji-ta-solovjova-u-kharkovi-zatrimali-kolaborantku-998731.html

Теги: таксі інтернет розслідування блогер СБУ пропаганда

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