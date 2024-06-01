Здійснилася мрія «любителів Росії» в Криму

«Привіти від СБУ» вже спричинили в тимчасово окупованому Криму не одну паніку

В окупованому Криму все частіше випадає «каміння з неба», якого так прагнули зрадники на початку анексії. «Каміння», у вигляді дронів, направляє українська Служба Безпеки. І приносить це «каміння» Росії збитків на сотні мільйонів доларів.

Днями у росіян стало менше на ще один модернізований комплекс «Небо-У» вартістю 100 мільйонів доларів, який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження у окупованому Криму. Крім того, СБУ спільно з силами оборони провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ. Дрони уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти. Цієї ж ночі прилетіло по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

«Каміння» з маркування «привіт від СБУ» вже спричинило в Криму не одну паніку. Удари по Кримському мосту, кораблям ЧФ РФ, аеродромам і т.д. Важливо, що удари по логістиці ворога не дозволяють росіянам використовувати Крим, як тиловий логістичний центр. Такі удари вливають і на постачання фронтових сил ворога.

Але ще важливішим було враження РЛС, бо це не тільки нанесення значних матеріальних втрат кремлю, а і операція яка має впливає на весь хід бойових дій на значних ділянках фронту. Тепер у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі. Що у свою чергу допоможе нашим військам запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на ділянці фронту за яку відповідав даний РЛС. Крім того, ураження такого комплексу дозволяє нашій армії більш ефективно атакувати російські цілі безпосередньо в окупованому Криму.

Відзначу, що це вже третій комплекс «Небо-У», який ліквідували дрони СБУ. Перший було знищено у Бєлгородській області РФ, другий в середині квітня у Брянській. Важливо, що ураження дороговартісної російської техніки було проведене дронами, які розробили у самій Службі. Причому вартість цих дронів в сотні разів менша вартості ворожої РЛС. Втім хто у Криму рахує вартість «каміння з неба»? А воно на голови російських колаборантів, певен, впаде ще не один раз.