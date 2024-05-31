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Україна повернула з полону 71 захисника і чотирьох цивільних: перші відео зі звільненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула з полону 71 захисника і чотирьох цивільних: перші відео зі звільненими
Серед визволених – 70 чоловіків і пʼятеро жінок
фото: Telegram/Офіс омбудсмана

Україна змогла повернути з полону рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонної служби та цивільних. Офіс омбудсмана та СБУ опублікували перші відео зі щойно звільненими захисниками.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Серед визволених – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, четверо з них – цивільні. Шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

«Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок», – йдеться в повідомленні.

Захисників і Захисниць, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, адже дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення на нашу землю.

Як повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана, тепер захисників чекає тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація.

6 фото
На весь екран
Україна змогла повернути з російського полону воїнів ЗСУ та Нацгвардії, прикордонників та чотирьох цивільних
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних.

Як стало відомо, Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні.

Також в Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених. Туди вже відправили перших полонених росіян.

До слова, українська журналістка Вікторія Рощина офіційно перебуває в полоні Російської Федерації. Це підтвердило у листі Міністерство оборони РФ.

Теги: СБУ полон обмін полоненими ЗСУ

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