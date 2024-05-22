«Є потужні результати». СБУ повідомила, як тепер оснащені морські дрони Sea Baby

Дрони вже застосовували по позиціях ворога на Кінбурнській косі

Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці зібрали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені системами «Град». Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як стало відомо, позаминулої ночі Sea Baby СБУ спільно з військово-морськими силами Збройних сил України ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі.

«Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно», – зазначив співрозмовник у СБУ.

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фото: джерела «Главкому»

У Службі показали ексклюзивні кадри зимових випробувань Sea Baby та світлини безпосередньо з виробництва дронів.

До слова, Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

Нагадаємо, дрони СБУ та Головного управління розвідки, 17 травня, атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Про це повідомляють джерела «Главкома». Також безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.