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Російська розвідка готувала чотири теракти у Києві на 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська розвідка готувала чотири теракти у Києві на 9 травня
За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів
фото скріншот відео

Куратором терактів РФ був співробітник розвідки Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154

Українські правоохоронці запобігли чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Агенти російського гру встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Про це у понеділок повідомила пресслужба СБУ.

«Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе», – йдеться у повідомленні СБУ.
За даними СБУ, російські агенти замаскували саморобні вибухові пристрої в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. 

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Російська розвідка готувала чотири теракти у Києві на 9 травня фото 1

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Таким чином, як зазначає СБУ, головне управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «руського міра».

«Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник розвідки Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області. 

Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам. 

Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті. 

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

  •  ⁠ст. 111 (державна зрада);

  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 258 (терористичний акт). 

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України змогла запобігла провокаціям. 

Теги: розвідка теракт СБУ

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