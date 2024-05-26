На Хмельниччині прогримів вибух

В Україні триває масштабна повітряна тривога

У Хмельницькій області пролунав вибух під час масштабної повітряної тривоги в України. Про це повідомило «Суспільне».

«На Хмельниччині було чутно звуки вибуху», – написало видання о 10:37.

Наразі влада офіційно не коментувала наслідки та причини вибуху.

Зазначимо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога, яка розпочалася о 10:25. Це вже третя масштабна повітряна тривога за поточну добу.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Фіксувалися пуски крилатих ракет і дронів. Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто.