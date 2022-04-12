На Київщині мама впізнала тіло сина, скинуте в колодязь (відео 18+)

У селі Бузова рашисти вбили вояків територіальної оборони

У Київській області продовжують знаходити тіла загиблих українців. Окупаційні війська відступили з цієї території на початку квітня. Так, під час обстеження території заправки у Дмитрівській громаді, у ямі знайшли тіла двох людей.

«Одного ми впізнали, це місцеві жителі села Бузова. Це хлопці з територіальної оборони», – пояснив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

На відео потрапив момент, коли тіло сина упізнала матір. Вона побачила знайомі кросівки.

Раніше на територію України приїхав науково-технічний підрозділ французьких жандармів. Вони будуть надавати допомогу українським колегам під час розслідування злочинів російських окупантів, які ті вчинили у передмістях Києва.

Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

10 квітня під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха.

Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

Сьогодні, 11 квітня, у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено ще одну братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.