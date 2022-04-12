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    Події в Україні

    На Київщині мама впізнала тіло сина, скинуте в колодязь (відео 18+)

    Безутішна матір над тілом сина - На Київщині мама впізнала тіло сина, скинуте в колодязь (відео 18+)
    Безутішна матір над тілом сина
    фото з відкритих джерел

    У селі Бузова рашисти вбили вояків територіальної оборони

    У Київській області продовжують знаходити тіла загиблих українців. Окупаційні війська відступили з цієї території на початку квітня. Так, під час обстеження території заправки у Дмитрівській громаді, у ямі знайшли тіла двох людей.

    «Одного ми впізнали, це місцеві жителі села Бузова. Це хлопці з територіальної оборони», – пояснив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

    На відео потрапив момент, коли тіло сина упізнала матір. Вона побачила знайомі кросівки.

    Раніше на територію України приїхав науково-технічний підрозділ французьких жандармів. Вони будуть надавати допомогу українським колегам під час розслідування злочинів російських окупантів, які ті вчинили у передмістях Києва.

    Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

    10 квітня під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха.

    Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

    Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

    Сьогодні, 11 квітня, у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено ще одну братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація час #stoprussia
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    На Київщині мама впізнала тіло сина, скинуте в колодязь (відео 18+)