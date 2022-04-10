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    У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського

    Серед речей вбитого зайшли поліцейський жетон - У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського

    Серед речей вбитого зайшли поліцейський жетон

    фото: Нацполіція

    Поліцейський Бучанщини загинув від ворожої кулі під час окупації міста

    У неділю, 10 квітня, під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейський Бучанщини загинув від ворожої кулі під час окупації міста. Серед речей вбитого зайшли поліцейський жетон.

    «Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними, був застрелений російським снайпером під час бойових дій в місті», - повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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    У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського
    У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського
    У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського
    У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського

    Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

    Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

    Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Київщина Буча Україна окупація #stoprussia
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    У братській могилі в Бучі виявлено тіло поліцейського