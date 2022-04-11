За добу знищено сім одиниць авіації ворога

Авіація наших захисників на різних напрямках завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів

11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Відтак сьогодні «приземлили»:

один літак;

два вертольоти;

чотири безпілотних літальних апарати.

«Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збито ворожий літак.

Також на Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів. Підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати ворога.

Як повідомлялося, вчора Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.

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