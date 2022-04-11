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    Події в Україні

    Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого

    Офіс омбудсменки перевіряє установи, в яких утримують полонених - Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого
    Офіс омбудсменки перевіряє установи, в яких утримують полонених
    фото з відкритих джерел

    Полонені рашисти просять «солоденького й курити», все інше є

    Українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого та в яких умовах ті перебувають. Про це вона розказала в інтерв’ю LB.

    Так, за словами омбудсменки, на утримання одного російського військовополоненого Україна витрачає приблизно 50-100 гривень на добу, «як і на наших звичайних затриманих».

    «[Це] небагато. Річ не в коштах, а в тому, щоб полонені у нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон», – каже Денісова.

    Вона зауважила, що в Києві на власні очі бачила 34 російських військовополонених – 24 рядових і 10 офіцерів. Їх розташували у двох камерах – за Женевською конвенцією, офіцери та рядові мають утримуватися окремо.

    «Я зайшла до них, відрекомендувалася. Спитала, як їхні справи. Вони відповіли, що дуже хочеться «солоденького й курити», все інше є. «Солоденьке, – кажу їм, – то в Російській Федерації, а курити тут у нас заборонено», – розповідає омбудсменка.

    Денісова каже, що її вразив вигляд цих військових. Вони були в гумових чоботах – то їхня форма, «щоб ноги не промокли». Решти форми на них уже не було, додає омбудсменка: «Вони бігли – хто три доби, хто тиждень, – щоб добігти туди, звідки можна повернутися до РФ чи Білорусі». За її словами, російські військові виходили в села, бачили український прапор і здавалися.

    «Спілкування почали з легенди «про навчання», але вона швидко розсипалася. Один із солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Говорить, що коли потрапили в засаду, щось вибухнуло й усі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їхній командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: «Раненых лошадей пристреливают», – розповідає Денісова.

    Вона зазначила, що частина військовополонених перебуває в установах тимчасового тримання, а частина – в інших установах Збройних сил України. Офіс омбудсменки перевіряє ці установи й умови утримання полонених.

    Нагадаємо, Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

    Також 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    До того Україна обміняла полоненого мера Мелітополя на солдатів-строковиків, яких Росія відправила на війну.

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    Теги: росія окупанти війна прапор полон військові обмін полоненими навчання Україна Людмила Денісова речі окупація #stoprussia
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    Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого