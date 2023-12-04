Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)
Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми

У Дніпрі Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, йдеться про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.

За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника.

Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для «зберігання» і подальшого збуту. Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування.

А згодом, щоб їх реалізувати – розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті.

За інформацією СБУ, опублікованою «рекламою» зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:

  • 10 авіанасосів;
  • 2 стартер-генератори;
  • 1 тис. додаткових комплектуючих.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз.

Теги: СБУ шахрайство Дніпро літак винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед прогалин стратегії спецслужби найбільше виділяють ситуацію в релігійній сфері, ботоферми, call-центри тощо
Джерела: СБУ лобіює перегляд Стратегії інформбезпеки
21 листопада, 19:58
Мешканець Сумщини, який провів до околиць столиці російські танки, отримав 15 років тюрми (відео)
Мешканець Сумщини, який провів до околиць столиці російські танки, отримав 15 років тюрми (відео)
10 листопада, 15:57
На військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів
У Румунії стартують навчання українських пілотів на F-16
13 листопада, 11:43
На батька контррозвідника Руслана Сивака від 2020 року записані авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску, який нині коштує близько $20 тис., а від 2021 року – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску. Нині такий продають за майже $17 тис.
Скандал із співробітником СБУ у Вінниці: Центр протидії корупції розкрив деталі
13 листопада, 10:18
Дитину направили до лікарні
У Дніпрі мати з дитиною на руках випала з 12 поверху
17 листопада, 08:16
Зґвалтував та пограбував: раніше засуджений житель Дніпра підозрюється у нападі на жінку
Зґвалтував та пограбував: раніше засуджений житель Дніпра підозрюється у нападі на жінку
24 листопада, 08:44
Українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі
Ексдиректор ЦРУ припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16
12 листопада, 14:58
Бійці виконували під Бахмутом контрснайперську та контрдиверсійну роботу
СБУ вперше розповіла про роботу снайперів під Бахмутом навесні 2023
1 грудня, 22:38
Жителі Дніпра чули щонайменше три вибухи
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила перші деталі
2 грудня, 11:04

Події в Україні

Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
Повітряні сили повідомили, як окупанти намагаються ввести українську ППО в оману
Повітряні сили повідомили, як окупанти намагаються ввести українську ППО в оману
Третя хвиля штурмів Авдіївки: окупанти готуються застосувати важку техніку
Третя хвиля штурмів Авдіївки: окупанти готуються застосувати важку техніку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
28K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
17K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
16K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів
13K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua