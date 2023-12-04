Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми
У Дніпрі Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначається, йдеться про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.
За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника.
Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для «зберігання» і подальшого збуту. Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування.
А згодом, щоб їх реалізувати – розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті.
За інформацією СБУ, опублікованою «рекламою» зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.
Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.
Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:
- 10 авіанасосів;
- 2 стартер-генератори;
- 1 тис. додаткових комплектуючих.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз.
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