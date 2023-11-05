Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
Михайло Волинець озвучив втрати українських воїнів
Внаслідок ракетного удару ворога по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку загинули 28 військових, ще 53 дістали поранення. Такі дані озвучив Народний депутат України від «Батьківщини» Михайло Волинець. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль, підтвердилась інформація про загибель наших воїнів від ракети РФ», – повідомив депутат.
Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.
На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.
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