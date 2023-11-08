Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку

На Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 1042 артобстріли

Українські воїни стійко тримають оборону в районі Авдіївки. На Таврійському напрямку російська армія минулої доби втратила 505 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

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Зазначається, що на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 1042 артобстріли.

«Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнки, Старомайорського Донецької області», – зазначив Тарнавський.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1488 вогневих завдань.

«Загальні втрати ворога склали 505 осіб. Один окупант здався в полон», – підкреслив Тарнавський.

Також знищено 19 одиниць військової техніки. Зокрема, сім БММ, артсистему, два ПТРК, три БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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Триває 623-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.