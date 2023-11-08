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Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
Захисники знищили 19 одиниць військової техніки
фото: Генштаб

На Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 1042 артобстріли

Українські воїни стійко тримають оборону в районі Авдіївки. На Таврійському напрямку російська армія минулої доби втратила 505 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Зазначається, що на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 1042 артобстріли.

«Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнки, Старомайорського Донецької області»,  – зазначив Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1488 вогневих завдань.

«Загальні втрати ворога склали 505 осіб. Один окупант здався в полон», – підкреслив Тарнавський.

Також знищено 19 одиниць військової техніки. Зокрема, сім БММ, артсистему, два ПТРК, три БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Триває 623-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: армія полон Авдіївка втрати ворог війна

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