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На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)
фото скріншот відео

Автомобілі не можуть стабільно рухатися через ожеледицю та сніг

У Закарпатській та Львівській областях сильні снігопади частково блокують рух транспорту. Про це розповів журналіст Віталій Глагола у Telegram та опублікував відео.

На відео можна побачити вантажівки на узбіччі. Автомобілі не можуть стабільно рухатися через ожеледицю та сніг.

Він зазначив, що у зв‘язку з рясними снігопадами дорогах Закарпаття фіксується ускладнення руху. Заходи з прибирання снігу на дорогах наразі недостатні.

«Особливо обережним потрібно бути водіям великогабаритного транспорту», – зазначив журналіст.

Як повідомлялося, в Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони.  Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням. 29 листопада із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон зі снігом та дощем, а також сильним вітром.

 

Теги: Львівщина Закарпаття вантажівки машини вітер негода

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