На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)
Автомобілі не можуть стабільно рухатися через ожеледицю та сніг
У Закарпатській та Львівській областях сильні снігопади частково блокують рух транспорту. Про це розповів журналіст Віталій Глагола у Telegram та опублікував відео.
На відео можна побачити вантажівки на узбіччі. Автомобілі не можуть стабільно рухатися через ожеледицю та сніг.
Він зазначив, що у зв‘язку з рясними снігопадами дорогах Закарпаття фіксується ускладнення руху. Заходи з прибирання снігу на дорогах наразі недостатні.
«Особливо обережним потрібно бути водіям великогабаритного транспорту», – зазначив журналіст.
Як повідомлялося, в Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони. Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням. 29 листопада із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон зі снігом та дощем, а також сильним вітром.
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