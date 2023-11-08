Хто блокує вантажівки з України? Український посол закликав до здорового глузду польських перевізників

«Вимоги перевізників нереальні до виконання»

Польські перевізники продовжують блокування виїзду вантажівок з нашої країни, і про те, як розв’язати цю проблему, розповів посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому».

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«Ми сподіваємося, що буде досягнуто порозуміння. Ніхто ж не зацікавлений у тому, аби ускладнювати і нам, і собі рух товарів через кордон. Транзит товарів і без того ускладнений у зв’язку з російською агресією», – зазначив посол.

За його словами, вимоги польських перевізників стосуються переважно уряду Польщі. Польська сторона у переговорах з протестувальниками, додав Зварич, намагається досягти консенсусу та пояснює, що уряд і так зробив дуже багато.

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«Між тим, вимоги перевізників нереальні до виконання. Найперше тому, що стосуються наших угод з Європейським Союзом. По-друге, вимоги, що стосуються «Е-Черги» з українського боку (протестувальники вимагають виключення польських вантажних автомобілів з «еЧерги» для порожніх автомобілів, які повертаються з України, – «Главком), мають певною мірою дискримінаційний характер відносно перевізників з інших країн», – пояснив посол.

Василь Зварич зазначив, що всі у цій черзі – на однакових умовах, і додав, що залишається сподіватися на перемогу здорового глузду та компромісне рішення польської влади.

Він також підкреслив, що це не перший подібний страйк і впродовж 2022 року подібні випадки вже були. Зварич додав, що з владою Польщі відбувається діалог з цього питання, а до МЗС офіційно звернулися з нотою, щоби уникнути блокади кордону.

Варто нагадати, що є-Черга – електронна черга на перетин кордону на міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Той, хто має ліцензію на міжнародні перевезення, може зареєструватися в електронній черзі і перетнути кордон у визначений для нього час.

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Нагадаємо, польські перевізники заблокували три прикордонні переходи на польсько-українському кордоні. Однак Україна досі не отримала від них чітких вимог. Раніше повідомлялося, що акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.