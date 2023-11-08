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Польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску
6 листопада розпочалася акція протесту польських перевізників
фото з відкритих джерел

Повернення до дозволів – одна з ключових вимог польських перевізників

Станом на вечір 7 листопада, польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Рава-Руська – Гребенне». Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

На пункті пропуску «Краківець – Корчова» виїзд з України ще можливий, заїхати в Україну – ні.

За даними Деркача, на всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирський транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину.

Також Деркач уточнив, наразі триває постійна комунікація із командою Міністерства інфраструктури Польщі для вирішення ситуації. «Низка телефонних розмов, листів на рівні міністерств, посольства, бізнесу та перевізників. Підготовка роз’яснень та аналітичної інформації для європейських колег. Перебуваємо у постійній комунікації з Rafał Weber та командою Міністерства інфраструктури Польщі для вирішення ситуації», – сказав заступник міністра.

«Польські колеги підтверджують, що повернення до дозволів – це одна з ключових вимог перевізників. Для нас вона неприйнятна в умовах війни – порушених логістичних ланцюгів та морської блокади. Окрім цього, це угода на рівні України та ЄС, тому скасувати її неможливо з боку Польщі. І ми будемо працювати над її продовженням», – додав Деркач.

Раніше повідомлялося, що акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року. 

Теги: Польща кордон вантажівки Україна страйк

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