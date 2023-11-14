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Уряд змінив вартість платних номерних знаків для авто

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд змінив вартість платних номерних знаків для авто
Чотири однакові цифри на автомобільному номері (крім 6666 і 7777) обійдуться українцям у 50 тис. грн
фото з відкритих джерел

Номера 0001, 0007 і 7777 коштуватимуть українцям 80 тис. грн

Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Номерні знаки на певні цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на позначці у 2 тис. грн.

Зміни окремих платних знаків:

  • 0001, 0007 і 7777 – 80 тис. грн;
  • Чотири однакові цифри (крім 6666 і 7777) – 50 тис. грн;
  • Комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 і 0009 – 50 тис. грн;
  • Двох послідовних пар однакових цифр – 15 тис. грн;
  • Послідовні цифри 0123 і 1234 – 15 тис. грн;
  • Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 тис. грн.

Також було зменшено вартість платних знаків із цифрою шість:

  • 0006 і 6666 – 10 тис. грн;
  • Чотири цифри – дві послідовні пари однакових цифр, одна з яких 66 – 4 тис. грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів і автобусів.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого, наступним кроком стане доставка номерних знаків поштою та надання можливості суб'єктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України додав зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У».

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

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Теги: автомобіль МВС уряд

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