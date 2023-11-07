Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
Нетаньяху: «Припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – військовий тиск»
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників. Про це повідомляє ABS News.
Відповідаючи на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньяху підкреслив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки заручники не будуть звільнені.
«Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню», – заявив очільник ізраїльського уряду.
Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – це військовий тиск.
Зазначимо, що за даними Єрусалима ХАМАС утримує в заручниках 241 особу.
Раніше речник Збройних Сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази.
Нагадаємо, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.
Як повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.
До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.
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