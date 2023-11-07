Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
фото з відкритих джерел

Нетаньяху: «Припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – військовий тиск»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників. Про це повідомляє ABS News.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньяху підкреслив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки заручники не будуть звільнені.

«Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню», – заявив очільник ізраїльського уряду.

Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – це військовий тиск.

Зазначимо, що за даними Єрусалима ХАМАС утримує в заручниках 241 особу.

Раніше речник Збройних Сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Як повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.

Теги: міністр армія заручники президент ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аміхай Еліяху
Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу
5 листопада, 12:28
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю
Вибухи у Дніпрі, зустріч Байдена з главою МЗС Китаю: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: головні тези виступу
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: головні тези виступу
20 жовтня, 10:01
За словами дипломата, Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі
Загибель 23 українців в Ізраїлі: посол Корнійчук спростував інформацію
19 жовтня, 12:16
Російський диктатор Володимир Путін
ХАМАС позитивно оцінило позицію Путіна в контексті війни з Ізраілем
14 жовтня, 06:43
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Politico: Азербайджан незабаром може вторгнутися у Вірменію
14 жовтня, 01:56
ХАМАС виробляє велику кількість ракет, навіть не маючи промислових потужностей
ХАМАС може виробляти ракети за допомогою водопроводу, побудованого ЄС – The Telegraph
12 жовтня, 20:10
До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії
До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії
11 жовтня, 16:21
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю
Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю
10 жовтня, 23:31

Соціум

Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі
У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі
Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ
Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ
NYT: Позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище
NYT: Позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище
Армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі – ЗМІ
Армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі – ЗМІ
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі (відео)
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
35K
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
17K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
11K
Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
11K
Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
9874
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Вчора, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Вчора, 03:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту