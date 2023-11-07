Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі

Нетаньяху: «Припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – військовий тиск»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників. Про це повідомляє ABS News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньяху підкреслив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки заручники не будуть звільнені.

«Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню», – заявив очільник ізраїльського уряду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – це військовий тиск.

Зазначимо, що за даними Єрусалима ХАМАС утримує в заручниках 241 особу.

Раніше речник Збройних Сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.