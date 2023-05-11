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Контрнаступ ЗСУ. В окупантів на півдні почалась паніка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ. В окупантів на півдні почалась паніка
Росіяни не знають з якого напрямку очікувати контрнаступу
фото ілюстративне

Ситуація на півдні, зокрема на Херсонщині, доволі напружена

Російські загарбники не знаючи, звідки може початись український наступ, розпорошують свої сили на кілька напрямків. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський», – пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що наразі ситуація на півдні, зокрема на Херсонщині, доволі напружена. Росіяни продовжують обстріли, хоча вже відчувають, що сили оборони починають їх відтісняти. Ворог намагається займати позиції дуже обережно, тому що почувається неспокійно в цій смузі, над якою працюють ЗСУ.

«Дуже щільно проводить мінування від урізу води лівого берега вглиб, намагаючись забезпечити собі нездатність для Сил оборони подолати річкову перепону і подальший суходіл. Таким чином вони намагаються захиститись», – додала вона.

Речниця додала, що так звана «евакуація», яку проводять загарбники, є підтвердженням того, що вони намагаються облаштувати той самий рубіж оборони, на який мають певні сподівання.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб до країни прибуло ще трохи обіцяної західної військової допомоги.

У той же час засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.

Теги: Херсонщина Запоріжжя окупанти росія війна

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