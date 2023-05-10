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Окупанти вивозять до РФ родичів працівників Запорізької АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вивозять до РФ родичів працівників Запорізької АЕС
Окупанти організували «евакуацію» людей із Енергодара
фото ілюстративне

Співробітникам Запорізької АЕС виїзд із міста заборонено

В окупованому Енергодарі російські загарбники організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупаційна влада анонсувала «евакуацію» людей до Бердянська та Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці Запорізької області. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські загарбники продовжують «евакуювати» людей з Енергодара, вивозять свою документацію та обладнання. 

Повідомлялося, що так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.

Теги: Запорізька АЕС Енергодар окупанти росія війна

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