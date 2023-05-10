Окупанти вивозять до РФ родичів працівників Запорізької АЕС

Співробітникам Запорізької АЕС виїзд із міста заборонено

В окупованому Енергодарі російські загарбники організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Окупаційна влада анонсувала «евакуацію» людей до Бердянська та Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці Запорізької області. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

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Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські загарбники продовжують «евакуювати» людей з Енергодара, вивозять свою документацію та обладнання.

Повідомлялося, що так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.