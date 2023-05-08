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Черги на АЗС та знищення документів: в окупантів на Запоріжжі паніка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Черги на АЗС та знищення документів: в окупантів на Запоріжжі паніка
Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму
фото: Іван Федоров/Telegram

Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

Евакуації підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей окупанти погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови «евакуювати» дитину.

На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

У населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

Раніше повідомлялося, що так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.

 

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