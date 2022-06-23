Лукашенко полетів до Путіна. У диктаторів справ на три дні

Зустріч диктаторів розпочнеться в Завидовому

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з візитом у Росії. Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого».

«Сьогодні та завтра – неформальне спілкування з президентом Путіним у Завидовому. Офіційна програма у суботу», – пише ресурс.

Робоча зустріч двох диктаторів відбудеться 25 червня у Санкт-Петербурзі. Саме цього дня виповнюється 30 років з моменту встановлення дипвідносин між Білоруссю та Росією.

Як повідомлялося, з 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки. В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Зараз підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

Головне управління розвідки Міноборони запевняє, що наразі загрози нападу білоруських військ на Україну немає.

Напередодні Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка. Наймогутніші країни світу нагадали білоруському диктатору, що він також є учасником війни проти України.

Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ.