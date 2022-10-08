На Кримському мосту зруйнована автосмуга та залізнична гілка (фото)

Окупанти готують запуск поромної переправи через Керченську протоку

Внаслідок пожежі на Кримському мосту 8 жовтня зруйнована смуга руху. Це видно зі світлин у соцмережі.

Повідомляється, що обвалилося два прольоти переправи. Її залізнична гілка серйозно ушкоджена.

Наразі рух Кримським мостом повністю закритий.

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Окупанти повідомили, що готується запуск поромної переправи через протоку.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

У мережі з'явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту.