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Пожежа на Кримському мосту: нові відео

Надія Клочко
glavcom.ua
Пожежа на Кримському мосту: нові відео
Вибух на мосту стався приблизно о шостій годині ранку
фото з відкритих джерел

Кримський міст зазнав руйнувань

У мережі оприлюднюють нові відео масштабної пожежі на Кримському мосту.

Зазначимо, як видно з кадрів із Кримського мосту, які поширюють у мережі частина споруди обвалилася.

Окупаційна влада Криму запускає поромну переправу. Міст наразі непроїзний.

Як відомо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Окупаційна влада півострова заявляє, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.

 

Теги: вибух Кримський міст Крим

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