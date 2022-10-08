Пожежа на Кримському мосту: нові відео

Кримський міст зазнав руйнувань

У мережі оприлюднюють нові відео масштабної пожежі на Кримському мосту.

Зазначимо, як видно з кадрів із Кримського мосту, які поширюють у мережі частина споруди обвалилася.

Окупаційна влада Криму запускає поромну переправу. Міст наразі непроїзний.

Як відомо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Окупаційна влада півострова заявляє, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.