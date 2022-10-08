Пожежа на Кримському мосту: нові відео
Кримський міст зазнав руйнувань
У мережі оприлюднюють нові відео масштабної пожежі на Кримському мосту.
Зазначимо, як видно з кадрів із Кримського мосту, які поширюють у мережі частина споруди обвалилася.
Окупаційна влада Криму запускає поромну переправу. Міст наразі непроїзний.
Як відомо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Окупаційна влада півострова заявляє, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.
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