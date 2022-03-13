На Луганщині сьогодні буде організовано «зелений коридор»

До місць збору треба добиратися самостійно. Потім людей відвезуть до евакуаційного потягу.

На Луганщині з 9 ранку діятиме режим тиші. В регіоні організовують «зелений коридор», щоб евакуювати жінок, дітей, літніх людей. Вже о 10 ранку евакуаційні автобуси прибудуть до Бахмуту, що у Донецькій області, і одразу вирушать на Луганщину. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Місця збору для евакуації:

Лисичанськ – Сосюри 324, будівля ДСНС;

Кремінна – вулиця Тітова, біля Укрпошти;

Рубіжне – Володимирська площа, біля міської ради;

Сєвєродонецьк – ПК "Будівельників";

Гірське – Будинок культури "Україна";

Золоте – Квартал Сонячний 8а.

До цих місць треба добиратися самостійно. Потім людей відвезуть до евакуаційного потягу.

«Далі на громадян чекатиме потяг і довгоочікувана безпека», – зазначив Гайдай.

12 березня окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині. Авіабомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що сполучає правий та лівий береги річки Сіверський Донець.

Раніше «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів, що будуть здійснені 13 березня. «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.