У Харкові рятувальники розбирають зруйновані ракетами будинки та знаходять загиблих

У місті знешкоджують боєприпаси, які не розірвалися

У Харкові рятувальники продовжують розбирати зруйновані авіаударами будинки та знаходити тіла мирних мешканців. Про це інформує ДСНС України.

Так, 12 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи на вулиці Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок. На місці працювали 25 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4-поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де лежали спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Раніше на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

До слова, у 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Як відомо, в Україні триває 18 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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