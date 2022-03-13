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    Події в Україні

    У Харкові рятувальники розбирають зруйновані ракетами будинки та знаходять загиблих

    Ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок - У Харкові рятувальники розбирають зруйновані ракетами будинки та знаходять загиблих
    Ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок
    фото: ДСНС України

    У місті знешкоджують боєприпаси, які не розірвалися

    У Харкові рятувальники продовжують розбирати зруйновані авіаударами будинки та знаходити тіла мирних мешканців. Про це інформує ДСНС України.

    Так, 12 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи на вулиці Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок. На місці працювали 25 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4-поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки.

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    У Харкові рятувальники розбирають зруйновані ракетами будинки та знаходять загиблих
    У Харкові рятувальники розбирають зруйновані ракетами будинки та знаходять загиблих

    Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де лежали спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

    Раніше на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

    До слова, у 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

    Як відомо, в Україні триває 18 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: ДСНС рятувальники боєприпаси будинок ракета
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    У Харкові рятувальники розбирають зруйновані ракетами будинки та знаходять загиблих