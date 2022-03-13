Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)

У результаті вибуху в монастирі вибило двері

Понад пів тисячі біженців, що перебувають у Лаврі, були евакуйовані в підвали

12 березня близько 22:00 окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині. Авіабомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що сполучає правий та лівий береги річки Сіверський Донець.

Вибуховою хвилею в монастирі вибило вікна та двері, пошкоджено кілька приміщень. Проте намісник цієї Лаври, митрополит Московського патріархату Арсеній не став називати Росію серед винуватців цієї трагедії.

Митрополит Святогірський Арсеній записав відеозвернення, але в ньому він лише закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України. Ні слова про Путіна, російських загарбників, окупантів та їхні воєнні злочини.

У Лаврі перебувають 520 біженців, 200 із них – діти, всіх евакуювали у підвали.

Раніше про обстріл Святогірської лаври повідомила Держприкордонслужбі та УПЦ Московського патріархату.

Свято-Успенська Святогірська Лавра – дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

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