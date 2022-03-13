  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)

    У результаті вибуху в монастирі вибило двері - Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)
    У результаті вибуху в монастирі вибило двері
    фото: t.me/KlymenkoTime

    Понад пів тисячі біженців, що перебувають у Лаврі, були евакуйовані в підвали

    12 березня близько 22:00 окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині. Авіабомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що сполучає правий та лівий береги річки Сіверський Донець.

    Вибуховою хвилею в монастирі вибило вікна та двері, пошкоджено кілька приміщень. Проте намісник цієї Лаври, митрополит Московського патріархату Арсеній не став називати Росію серед винуватців цієї трагедії.

    Митрополит Святогірський Арсеній записав відеозвернення, але в ньому він лише закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України. Ні слова про Путіна, російських загарбників, окупантів та їхні воєнні злочини.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)
    Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)
    Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)

    У Лаврі перебувають 520 біженців, 200 із них – діти, всіх евакуювали у підвали.

    Раніше про обстріл Святогірської лаври повідомила Держприкордонслужбі та УПЦ Московського патріархату.

    Свято-Успенська Святогірська Лавра – дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

    Читайте також:


    Теги: Росія окупанти церква війна Донеччина #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наслідки обстрілу Святогірської лаври (фото, відео)