На Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців

Росія перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові сили

Бійці Збройних сил України артударами знищили на Луганщині кілька десятків одиниць ворожої техніки і штаб кадирівців. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Учора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць, і штаб чеченців», – зазначив Гайдай.

Він також зауважив, що Росія перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові сили. А поки проводиться це перегрупування, війська РФ ведуть щільний вогонь по населеним пунктам Луганщини з використанням авіації, важкої артилерії, мінометів тощо.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Як повідомлялося, з перших днів війни в Україні були повідомлення, що в ній беруть участь «кадирівці». Самі ж бойовики активно постили фотографії у соцмережах з нібито «здобутками» в Україні. Успіхи «кадирівців» в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.