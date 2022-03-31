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    Події в Україні

    На Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців

    На Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців
    фото з відкритих джерел

    Росія перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові сили

    Бійці Збройних сил України артударами знищили на Луганщині кілька десятків одиниць ворожої техніки і штаб кадирівців. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Учора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць, і штаб чеченців», – зазначив Гайдай.

    Він також зауважив, що Росія перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові сили. А поки проводиться це перегрупування, війська РФ ведуть щільний вогонь по населеним пунктам Луганщини з використанням авіації, важкої артилерії, мінометів тощо.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

    Як повідомлялося, з перших днів війни в Україні були повідомлення, що в ній беруть участь «кадирівці». Самі ж бойовики активно постили фотографії у соцмережах з нібито «здобутками» в Україні. Успіхи «кадирівців» в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців