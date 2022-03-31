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    У Києві відзавтра буде скасовано заборону на продаж алкоголю

    У Києві відзавтра буде скасовано заборону на продаж алкоголю

    У Києві поступово відкривається бізнес

    У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю у магазинах та у закладах сфери обслуговування. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування», – розповів Микола Поворозник.

    Нагадаємо, у Києві поступово відкривається бізнес, збільшується кількість продуктових магазинів, кав’ярень, станцій техобслуговування авто, перукарень.

    Під час воєнного стану в Україні держава запроваджує багато пільг для підприємців, аби стимулювати їхню роботу в кризовий момент. Це допоможе мінімізувати втрати в економіці країни.

    Також влада Києва закликає підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу.

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    Теги: росія окупанти Київ війна алкоголь Україна окупація #stoprussia
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    У Києві відзавтра буде скасовано заборону на продаж алкоголю