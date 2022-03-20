«Кадирівці» зазнали втрат і забралися з України

Після піару вояки виїхали в Чечню

З перших днів війни в Україні були повідомлення, що в ній беруть участь «кадирівці». Самі ж бойовики активно постили фотографії у соцмережах з нібито «здобутками» в Україні. Про це пише «Радіо Свобода».

Успіхи «кадирівців» в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.

27 лютого стало відомо, що під час вторгнення в Україну загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв.

26 лютого 450 «кадирівців» спробували десантуватися біля гостомельського аеропорту. Висадитися змогли лише найманці з одного літака. Їх розстріляли одразу на злітній смузі.

Загальні втрати бійців Рамзана Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень осіб.

Сам Кадиров спочатку заперечував втрати серед своїх бійців. Однак 28 лютого все ж визнав загибель двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена.

Друга спроба бойовиків в нашій країні

4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув новий загін із «кадирівцями», загалом приблизно 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону: «Північ», «Південь» та ОМОН «Ахмат-Грозний».

Свій табір «кадирівці» облаштували у лісі під Бородянкою. Однієї ночі в таборі підірвали боєкомплект, тому частина бійців загинули.

«З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що «кошмарили» місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж», – мовиться у повідомленні.

Тобто «кадирівці» перебувають в Україні від початку війни, проте їхньої участі в боях жодного разу не побачили. Бойовиків Кадирова називають «PR-військами». Адже все, що роблять, за словами засновника розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, це знімають контент для соцмереж.

За даними контррозвідки СБУ, 13 березня «кадирівців» вивели з Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Однак Кадиров днями заявив, що нібито відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «кадирівці» розстрілюють поранених окупантів – розвідка.

Як повідомлялося раніше, поблизу Києва стоять загороджувальні загони кадирівців, які стримують російських військових, якщо вони починають відступати.

Крім того, Головне управління розвідки отримало комплект матеріалів на командирів зведених загонів військовослужбовців росгвардії від Чеченської республіки.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».