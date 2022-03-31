Обстріл Лисичанська: горить нафтове сховище (фото)

Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць

У Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище. Про це повідомив голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай.

Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

«Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників», – йдеться у повідомленні.

«Росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив «руський мир». Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, учора російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині.