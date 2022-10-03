На Луганщині в бурятському наметовому містечку сталася «бавовна» – Гайдай 

Окупанти намагаються влаштувати оборону в приміщенні психлікарні

На Луганщині в лісі в Нижній Дуванці в бурятському наметовому містечку сталася «бавовна». Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, ворогів «розкинуло на дерева».

Тим часом рашисти збираються тримати оборону в Сватівській психлікарні.

«Вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тому вибір зрозумілий, але це їх все одно не врятує», – каже Гайдай.

Як розповів голова ОВА, мобілізовані російські загарбники окупували в Щасті теплотрасу. «Втекли з фронту і тепер переховуються від покарання за дезертирство під відкритим небом. «Холодні-голодні» жаліються на своє командування, бо їх покинули. Загалом росіяни, які прибули на якісь роботи на окуповані території Луганщини, масово тікають. Відчувають наближення ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому на Луганщині в Новоайдарському районі в результаті удару по району зосередження противника знищено понад п'ятдесят військовослужбовців Росії.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 жовтня вдарили ракетами по лікувальній установі в Куп‘янському районі. Загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра поранена.