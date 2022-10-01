Окупанти показово виплатили компенсації мешканцям одного будинка на Луганщині – Гайдай 

Більше ніж 11 тис. будинків зруйнувала Росія на Луганщині

Із захоплених міст позникали підрядники, які взяли передплату за відбудову

У Луганській області російські загарбники показово виплатили компенсації за зруйноване житло лише 60 родинам. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупаційна влада звітує про виплату компенсації за зруйноване житло 60 сім’ям.

«Водночас з міст позникали підрядники, які взяли передплату за відбудову – багатоповерхівки затоплюються дощами. Показова роздача коштів, мабуть, вже завершена. Більше ніж 11 тис. будинків зруйнувала Росія на Луганщині. Понад три тисячі – багатоповерхівок».

«Компенсацію видали лише 60 родинам – стільки мешкає в одній «хрущовці». Вони, напевно, раді. Інші десятки тисяч луганських сімей, що залишилися, – зраджені окупаційною владою», – зауважив Гайдай.

Втім, зазначив він, у кого були кошти і чиє житло було пошкоджено частково, звернулися до підрядників для відновлення, «а далі, як відомо, «зранку гроші, ввечері...».

Зокрема, повідомив очільник ОВА, у Сєвєродонецьку «разом із дощами зникла фірма з Ічкерії, яка мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі дахи горе-робітники встигли підготувати до відновлення, тобто зняли залишки покрівлі. Тепер низка багатоповерхівок із останнього до першого поверху затоплена дощами, сезон яких вже місяць як розпочався».

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області вороги оголосили про мобілізацію медичних працівників. Начебто мобілізація часткова – забирають поки що лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер.