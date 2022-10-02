Путін ставить у пріоритет окуповані території на півдні, а не оборону Луганщини, – ISW

Аналітики вважають, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей

Російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині. На це вказує поразка окупантів під Лиманом. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією Інституту, українські та російські джерела вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри недавній обвал Харківсько-Ізюмського фронту і навіть на те, що російська оборона довкола Лиману впала.

Експерти ISW вважають, що рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в районі Куп'янська та Лимана, напевно, було рішенням Путіна, а не військового командування.

«Це передбачає, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж Луганської області», – повідомляють експерти.

Також на думку аналітиків, російські збройні сили не в змозі діяти на полі бою із застосуванням ядерної зброї, навіть попри те, що мають необхідне обладнання.

«Хаотичне нагромадження змучених контрактників, спішно мобілізованих резервістів, призовників і найманців не дає функціонувати в ядерному середовищі. Таким чином, будь-які райони, зачеплені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян, що, ймовірно, запобігає», – йдеться у повідомленні.

Ключові висновки

Українські війська звільнили Лиман і, ймовірно, з 1 жовтня очищають населений пункт.

Росія, ймовірно, висуває умови для взяття на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Росія, ймовірно, висуває умови для взяття на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії в Херсонській області та створювати умови для подальшого наступу.

Російські війська здійснили наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.

Російські війська продовжували звичайні удари по українських тилах на півдні.

Російське військове керівництво продовжує йти на компроміс щодо майбутнього відновлення сил, ставлячи пріоритетом негайну мобілізацію якомога більшої кількості військ для триваючих бойових дій в Україні.

Російські мобілізаційні органи продовжують проводити дискримінаційну мобілізаційну практику.

Нагадаємо, українські військові на півдні за добу знищили 64 рашистів, склад з боєприпасами та 16 танків ворога. Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.