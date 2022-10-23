На Луганщині відмовились воювати 70% щойно мобілізованих рашистів

Окупанти тривають під вартою «мобіків», які відмовились воювати

Окупанти затримали у Кремінній мобілізованих, які після прибуття на передову відмовилися воювати. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують «мобіків», які відмовились воювати», – сказав він.

За даними Гайдая, лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. «Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити їх в атаку», – каже голова ОВА.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

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