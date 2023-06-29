Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування
Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів
фото: Марта Матвіїшин/Facebook

Військового побили на полігоні на Сокальщині, наступного дня після того, як він повернувся з фронту

На Львівщині у Великих Мостах на полігоні капітан побив прикордонника Назара Матвіїшина. Про це заявила сестра військовослужбовця Марта Матвіїшин, пише Zaxid.net.

«Сьогодні мій брат, солдат Матвіїшин Назар ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації, в яку він приїхав декілька днів тому», – написала жінка.

За її словами, 26 червня Назар Матвіїшин потрапив у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі також виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. За висновком лікарів, який був оприлюднений, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Унаслідок розриву печінки, зазначила сестра, в брата стався внутрішній крововилив.

«Мого брата побив його капітан Іван Зазульчак. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі «для профілактики»», – заявила жінка.

У коментарі виданню сестра військовослужбовця розповіла, що брат пішов добровольцем на службу після початку великої війни. Його побили на полігоні на Сокальщині – наступного дня після того, як він повернувся з фронту. Зі слів сестри, капітан побив солдата під час конфлікту, коли той вийшов з намету в туалет.

На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування фото 1

Вона додала, що родина вже звернулась до правоохоронних органів.

Розслідуванням справи займається ДБР за процесуального керівництва військової прокуратури. Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту. «На гарячу лінію ДБР надійшло повідомлення від сестри військового про те, що її брата побив офіцер. Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів», – зазначили у пресслужбі відомства.

На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування фото 2

Правоохоронці відразу відреагували на повідомлення та відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі проводяться невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитуються свідки, а також потерпілий, який перебуває в госпіталі.

Нагадаємо, під час проходження служби в ЗСУ трансгедерна жінка Леся Лавренова стала жертвою дискримінації через свою трансгендерність.

До відома, командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який «виховував» строковика кулаками, загрожує до 12 років ув’язнення. ДБР вже передало обвинувальний акт до суду.

Теги: розслідування жінка госпіталь солдат Львівщина ДБР військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 71 обстріл по 18 населеним пунктам Запорізької області
Ракетний удар по Чугуєву, на Херсонщині підірвався комбайн: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:29
Сендс виконав головну роль у стрічці «Кімната з краєвидом». Загалом, актор знявся більш ніж у 150 фільмах
Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії
Вчора, 08:17
Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в Росію
Повітряні сили повідомили, яким шляхом Іран постачає Росії «шахеди»
26 червня, 10:13
Експрезидент США Дональд Трамп
Справа з секретними документами. Чи має Трамп шанс врятувати себе від в'язниці?
12 червня, 06:23
Працівники військомату вручили повістку дитині, скориставшись тимчасовою відсутністю матері
У Рівному восьмирічна дитина отримала повістку
8 червня, 21:57
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець вимагає від Німеччини повного розслідування пожежі у будинку для біженців
6 червня, 02:00
Олександр Пономарьов зазвичай тримає своє особисте життя в таємниці
Олександр Пономарьов розповів про причини своїх розлучень
2 червня, 10:11
Запис із зізнанням Трампа було зроблено влітку 2021 року
Витік секретних документів Пентагону: журналісти заявили про причетність Трампа
1 червня, 08:36
Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах
Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах
31 травня, 12:29

Події в Україні

На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування
На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування
Справа про хабар Головка: адвокати шукають помилки у звинуваченнях НАБУ
Справа про хабар Головка: адвокати шукають помилки у звинуваченнях НАБУ
«Укроборонпром» припинив свою діяльність
«Укроборонпром» припинив свою діяльність
Росіяни накрили вогнем Херсонщину. Є загиблі та поранені (фото)
Росіяни накрили вогнем Херсонщину. Є загиблі та поранені (фото)
Повітряні сили повідомили, звідки отримують інформацію про зліт авіації РФ
Повітряні сили повідомили, звідки отримують інформацію про зліт авіації РФ
Сирський показав, як ЗСУ зачищають позиції росіян під Бахмутом (відео)
Сирський показав, як ЗСУ зачищають позиції росіян під Бахмутом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
9087
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
8599
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4799
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
4662
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
3567
П’ять регіонів РФ проведуть онлайн-референдум, щоб вийти зі складу Росії

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту