На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування

Військового побили на полігоні на Сокальщині, наступного дня після того, як він повернувся з фронту

На Львівщині у Великих Мостах на полігоні капітан побив прикордонника Назара Матвіїшина. Про це заявила сестра військовослужбовця Марта Матвіїшин, пише Zaxid.net.

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«Сьогодні мій брат, солдат Матвіїшин Назар ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації, в яку він приїхав декілька днів тому», – написала жінка.

За її словами, 26 червня Назар Матвіїшин потрапив у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі також виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. За висновком лікарів, який був оприлюднений, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Унаслідок розриву печінки, зазначила сестра, в брата стався внутрішній крововилив.

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«Мого брата побив його капітан Іван Зазульчак. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі «для профілактики»», – заявила жінка.

У коментарі виданню сестра військовослужбовця розповіла, що брат пішов добровольцем на службу після початку великої війни. Його побили на полігоні на Сокальщині – наступного дня після того, як він повернувся з фронту. Зі слів сестри, капітан побив солдата під час конфлікту, коли той вийшов з намету в туалет.

Вона додала, що родина вже звернулась до правоохоронних органів.

Розслідуванням справи займається ДБР за процесуального керівництва військової прокуратури. Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту. «На гарячу лінію ДБР надійшло повідомлення від сестри військового про те, що її брата побив офіцер. Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів», – зазначили у пресслужбі відомства.

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Правоохоронці відразу відреагували на повідомлення та відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі проводяться невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитуються свідки, а також потерпілий, який перебуває в госпіталі.

Нагадаємо, під час проходження служби в ЗСУ трансгедерна жінка Леся Лавренова стала жертвою дискримінації через свою трансгендерність.

До відома, командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який «виховував» строковика кулаками, загрожує до 12 років ув’язнення. ДБР вже передало обвинувальний акт до суду.