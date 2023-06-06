Лубінець вимагає від Німеччини повного розслідування пожежі у будинку для біженців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав до об’єднання зусиль зі встановлення всіх деталей пожежі у притулку для українських біженців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Німеччину провести повне та швидке розслідування пожежі у притулку для українських біженців, а також розглянути можливість переселення українців до безпечнішого місця. Про це він написав у Телеграмі.

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«Висловлюю глибоку стурбованість щодо ситуації, яка виникла на федеральних землях Тюрингії та закликаю владу і правоохоронні органи Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування зазначеного факту, а також розглянути можливість переселення українців з притулку для біженців до більш безпечного місця», - наголосив Лубінець.

Крім того, він зазначив, що з огляду на те, що подібні ситуації виникають вже не вперше, вбачається за доцільне випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян, що проживають у Німеччині.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав до об’єднання зусиль зі встановлення всіх деталей інциденту та попросив залучити до вказаної роботи представників Посольства України, що буде націлене на інформування родин українських громадян про поточний стан ситуації.

«Наголошую, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю. Саме тому, з метою подальшого уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського Союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українців у ЄС, як омбудсмен України звертаюся до урядів країн Європейського Союзу із закликом до надання безпечного житла українським біженцям, яке відповідатиме мінімальним потребам, необхідним для комфортного та безпечного проживання», - підкреслив він.

Як повідомлялося, у Німеччині загорівся один із будинків, де мешкали українські біженці. Унаслідок нещасного випадку є постраждалі.