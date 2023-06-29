Ракетний удар по Чугуєву, на Херсонщині підірвався комбайн: ситуація в регіонах

Росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли, із мінометів та артилерії, по території Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив три мінометні обстріли (13 вибухів). Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Юнаківська, Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Вночі ворог атакував околиці обласного центру ракетним ударом, авіацією та двічі з РСЗВ вдарив по Левадному, а також здійснив 67 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Лугівському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівнопіллю, Жереб'янкам та П'ятихаткам.

Під час артилерійського обстрілу Оріхова поранення отримала 62-річна жінка. За добу повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 71 обстріл по 18 населеним пунктам Запорізької області. Наразі надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, закладу освіти.

Дніпропетровщина

Два обстріли за добу – по Нікопольщині. З важкої артилерії агресор влучив по Нікополю та Мирівській громаді. Пізно ввечері російська армія вдарила по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ворог знову цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються.

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Харківщина

Минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по м. Чугуїв. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На даний час інформації про постраждалих осіб не надходило. Дані уточнюються.

Вчора ворог обстріляв з РСЗВ «Ураган» с.Курилівка Куп'янського району. Зафіксовані влучання у подвір’я приватних домоволодінь. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї.

Минулої доби внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло три особи – чоловіки 45-ти, 48-ми та 57-ми років. За добу на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань та Малі Проходи Харківського району; Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Луганщина

Минулої доби ворог відкривав вогонь по Невському, Макіївці та Нововодяному. Тільки в Невському пролунали 15 вибухів. За попередньою інформацією, жертв немає. Зафіксовано пошкодження домоволодіння. За добу противник здійснив 123 обстріли(544 снаряди).

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Донеччина

Росіяни обстріляли 12 населених пунктів, серед яких с.Благодатне, Курахове, с.Богоявленка, Красногорівка, Авдіївка, Залізне, Новогродівка, с.Пречистівка, смт Очеретине. Пошкоджено 8 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), ЛЕП, будівлю банку.

За добу на Донеччині: четверо загиблих, двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Також без постраждалих. Минулої доби ворожі удари було зафіксовано по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 64 обстріли (342 снаряди), з них по м. Херсон –три обстріли (12 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Всього за добу через російську агресію три людини дістали поранення.

На Херсонщині під час виконання польових робіт на російській міні підірвався комбайн. Подія сталася в полі поблизу села Чкалове Великоолександрівської громади. Через детонацію вибухівки двоє чоловіків, 41 та 36 років, отримали поранення. Постраждалих шпиталізували до найближчого медзакладу, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників. Крім того, ворог завдав два ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.