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Витік секретних документів Пентагону: журналісти заявили про причетність Трампа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Витік секретних документів Пентагону: журналісти заявили про причетність Трампа
Запис із зізнанням Трампа було зроблено влітку 2021 року
фото з відкритих джерел

Експрезидент США зберігає секретний документ Пентагону про потенційний напад на Іран

Представники американського держобвинувачення отримали аудіозапис, на якому колишній президент США Дональд Трамп визнається у зберіганні одного із секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN.

За журналістів запис було зроблено влітку 2021 року, на ньому Трамп нібито говорить про те, що зберігає секретний документ Пентагону про потенційний напад на Іран. У ході розмови, стверджує телекомпанія, ексглава американської адміністрації висловив бажання поділитися інформацією з документа, проте зазначив, що обізнаний з тими обмеженнями, які діють щодо нерозголошення секретних даних.

Нагадаємо, Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку (США) у кримінальній справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл, та наклеп на постраждалу, 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттена.

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Теги: Дональд Трамп напад суддя розслідування президент зґвалтування

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