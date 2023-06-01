Витік секретних документів Пентагону: журналісти заявили про причетність Трампа

Експрезидент США зберігає секретний документ Пентагону про потенційний напад на Іран

Представники американського держобвинувачення отримали аудіозапис, на якому колишній президент США Дональд Трамп визнається у зберіганні одного із секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN.

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За журналістів запис було зроблено влітку 2021 року, на ньому Трамп нібито говорить про те, що зберігає секретний документ Пентагону про потенційний напад на Іран. У ході розмови, стверджує телекомпанія, ексглава американської адміністрації висловив бажання поділитися інформацією з документа, проте зазначив, що обізнаний з тими обмеженнями, які діють щодо нерозголошення секретних даних.

Нагадаємо, Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку (США) у кримінальній справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл, та наклеп на постраждалу, 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттена.