Справа з секретними документами. Чи має Трамп шанс врятувати себе від в'язниці?

Неналежне поводження Трампа з таємними документами передбачає 20 років ув'язнення

Експрезидент Дональд Трамп може опинитися у в'язниці, але якщо знову стане президентом, то відразу помилує себе, вважає колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі. Про це він написав у своїй колонці в Politico.

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Крім того, Трамп може доручити своєму генеральному прокуророві закрити всі кримінальні справи, що перебувають на розгляді, та всі розпочаті розслідування щодо нього та його соратників.

Саме тому федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо неналежного поводження Трампа з таємними документами, вирішили подати в ньому значно більше деталей, ніж це необхідно з юридичної точки зору, аби надіслати американській громадськості повідомлення про серйозність діянь Трампа.

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Обвинувальний висновок містить довгий перелік звинувачень, які, схоже, покликані продемонструвати, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх у туалеті, і як намагався перешкоджати федеральним слідчим.

За словами Хардорі, «обвинувальний акт є одночасно критично важливим та історичним юридичним документом, який також містить важливе публічне послання до американців» щодо серйозності звинувачень та безпідставності заяв Трампа про те, що він нібито став жертвою переслідувань з боку політичних опонентів.

Як повідомлялося, колишньому президенту США, який є кандидатом на повторні вибори у 2024 році, був звинувачений у звіті, який був розкритий у федеральному суді Флориди. У ньому йому пред'явлено 37 звинувачень, зокрема порушення закону про шпигунство, змова щодо перешкоджання правосуддю та надання неправдивих показань.