Повітряні сили повідомили, яким шляхом Іран постачає Росії «шахеди»

Україна сподівається, що світова спільнота таки вплине на те, аби співпрацю Ірану з РФ припинити

Не публічний союзник Росії у війні проти України Іран для постачання РФ «шахедів» використовує не лише повітря, а й море. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«Рейси з Ірану стали, на жаль, регулярними. Це видно у загальному доступі. Можна відстежувати пересування бортів із Тегерана в Москву. Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань – теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море з’єднує ці дві країни й, не виключено, що й морським шляхом доставляють ці снаряди для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця (Росії - ред.) із Тегераном триває», – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україна сподівається, що світова спільнота таки вплине на те, аби цю співпрацю припинити.

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Як повідомлялося, Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в Росію, з яким країни Заходу нічого не можуть зробити. Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде дедалі більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які Росія закупила для війни в Україні.

Нагадаємо, що Росія атакує Україну дронами іранського виробництва. Також Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують розпочати виробництво «Шахедів» у Білорусі. Для цього на територію «Гомельського радіозаводу» прибула група іранських інженерів.