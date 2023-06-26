Повітряні сили повідомили, яким шляхом Іран постачає Росії «шахеди»
Україна сподівається, що світова спільнота таки вплине на те, аби співпрацю Ірану з РФ припинити
Не публічний союзник Росії у війні проти України Іран для постачання РФ «шахедів» використовує не лише повітря, а й море. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».
«Рейси з Ірану стали, на жаль, регулярними. Це видно у загальному доступі. Можна відстежувати пересування бортів із Тегерана в Москву. Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань – теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море з’єднує ці дві країни й, не виключено, що й морським шляхом доставляють ці снаряди для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця (Росії - ред.) із Тегераном триває», – зазначив Ігнат.
Він наголосив, що Україна сподівається, що світова спільнота таки вплине на те, аби цю співпрацю припинити.
Як повідомлялося, Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в Росію, з яким країни Заходу нічого не можуть зробити. Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде дедалі більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які Росія закупила для війни в Україні.
Нагадаємо, що Росія атакує Україну дронами іранського виробництва. Також Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.
Раніше повідомлялося, що окупанти планують розпочати виробництво «Шахедів» у Білорусі. Для цього на територію «Гомельського радіозаводу» прибула група іранських інженерів.
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