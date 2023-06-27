Трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир: деталі

Військовослужбовиця ЗСУ Леся Лавренова розповіла, як зіткнулася з дискримінацією через свою трансгендерність

Після побиття жінку просто перевели до іншої військової частини

Під час проходження служби в ЗСУ трансгедерна жінка Леся Лавренова стала жертвою дискримінації через свою трансгендерність. Про це вона розповіла в радіоетері «Програми 5488» на «Громадському», що виходить за підтримки Українського культурного фонду.

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«Якщо не робиш камінгауту (процес добровільного визнання людиною її сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності – «Главком»), то все дуже добре. До тебе все гарно ставляться. Але після цього (після камінгауту – «Главком») почались великі проблеми. Інколи ставлення змінилось на вкрай негативне. Мені дорікали, що я всіх обдурила, наприклад», – розповіла Лавренова.

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Один з колишніх друзів Лесі, який дотримується ультраправих поглядів, як зазначила військовослужбовиця, взагалі пригрозив, що прив'яже її до стовпа і спалить обличчя. Потім жінку побив її керівник, начальник медичної служби батальйону. Після цього Леся писали скарги до військової прокуратури та поліції, у суд з прав людини, але всі ці звернення мали скоріше негативний результат для жінки.

У результаті, її вирішили просто перевести до іншої військової частини.

«Для мене це був дуже травматичний досвід, бо там залишились близькі люди, які мене підтримували й після камінгауту. Хоча й багато лайна було. Бо армія – це теж певний зріз суспільства», – розповіла Лавренова.

Лавренова також розповіла, що трансгендерний перехід вона здійснила ще два роки тому і на початок 2022 року в неї вже були нові документи. У 2015-2016 роках вона воювала на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішла захищати України.

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Зазначимо, що дискримінація трансгендерних людей в Україні з боку держави припинилась відносно нещодавно. Комісію, яка надавала дозвіл людині на зміну статі, вважали дискримінаційною, що порушувала права людей, і її скасувала тодішня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун лише у 2017 році.

Нагадаємо, без наявності рішення медкомісії, трансґендерні жінки, в документах яких вказана чоловіча стать, підлягають призову на військову службу і мають обмеження на виїзд за кордон згідно загальних правил для чоловіків.