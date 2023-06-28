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Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії
Сендс виконав головну роль у стрічці «Кімната з краєвидом». Загалом, актор знявся більш ніж у 150 фільмах
фото з відкритих джерел

Актор Джуліан Сендс зник більше п’яти місяців тому

Американська поліція знайшла в горах Каліфорнії тіло, яке належить британському актору Джуліану Сендсу, відомому глядачам за ролями у фільмах «Чорнокнижник» та «Кімната з виглядом». Про це повідомив телеканал Sky News.

Як зазначається, актор Джуліан Сендс зник більше п’яти місяців тому. Британець був любителем гірських походів і мав маршрут гірськими районами Каліфорнії, проте зник безвісти 13 січня 2022 року.

Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії фото 1

Минулої суботи туристи знайшли людські рештки у каліфорнійських горах. Після розслідування стало відомо, що вони належать Сендсу. «Процес ідентифікації тіла, знайденого на горі Болді 24 червня 2023 року, було завершено, і було підтверджено особу 65-річного Джуліана Сендса з Північного Голлівуду», - йдеться у заяві департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно.

Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії фото 2

Зараз правоохоронці очікують результатів експертизи для з’ясування причин смерті актора.

Хто такий Джуліан Сендс

Британець Джуліан Сендс відомий за ролями у фільмах «Чорнокнижник», «Залишаючи Лас-Вегас», «13 друзів Оушена», «Поля смерті», «Експромт», а також у серіалах «24 години», «Декстер», «Готем».

Сендс виконав головну роль у стрічці «Кімната з краєвидом». Загалом, актор знявся більш ніж у 150 фільмах.

Як повідомлялося, французький актор Гаспар Ульєль помер у віці 37 років через нещасний випадок на гірськолижному курорті Ла Роз'єр

                                              

Теги: розслідування актор поліція США Велика Британія смерть

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Соціум

Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії
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