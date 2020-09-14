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    Події в Україні

    Смертельне ДТП на Закарпатті: ВАЗ влетів у автобусну зупинку (фото)

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    ВАЗ з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки - Смертельне ДТП на Закарпатті: ВАЗ влетів у автобусну зупинку (фото)
    ВАЗ з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП загинули водій і пасажир автомобіля

    Сьогодні, 14 вересня, близько 6 години сталася дорожньо-транспортна пригоду в селі Луково в Іршавському районі Закарпатської області.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    Поліцейські на місці встановили, що водій автомобіля ВАЗ 2106 виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від отриманих внаслідок аварії травм водій та пасажир транспортного засобу померли на місці.

    Встановлено, що за кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир — 34-річний односелець водія.

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    Смертельне ДТП на Закарпатті: ВАЗ влетів у автобусну зупинку (фото)
    Смертельне ДТП на Закарпатті: ВАЗ влетів у автобусну зупинку (фото)

    Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). В ході досудового розслідування буде призначено ряд експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.

    Національна поліція України ДТП кримінал Закарпаття смерть водій автомобіль
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