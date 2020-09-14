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    У Літинському районі жінка загинула під колесами Mazda

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    У Літинському районі жінка загинула під колесами Mazda

    Жінка померла на місці ДТП

    У Літинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Mazda збив 74-річну жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Потерпіла померла на місці аварії.

    11 вересня близько 22:30 на автодорозі Бердичів-Хмільник-Літин, неподалік повороту до села Івча, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода.  За попередньою інформацією слідства, 22-річний вінничанин, керуючи автомобілем  Mazda, збив жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

    Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди. Слідчими призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина дорожньо-транспортної пригоди.

    Слідством відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.

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